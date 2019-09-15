Сегодня состоится финал чемпионата мира по баскетболу

Сегодня на 18-тысячном Леспортс-центр в Пекине (Китай) состоится финал чемпионата мира по баскетболу. До финала дошли сборные Аргентины и Испании.
Прямую трансляцию из Китая организовывает украинский телеканал XSPORT. Начало встречи в 15:00 по киевскому времени.
FIBA Basketball World Cup Final time!
Who will end up lifting the Naismith Trophy? @cabboficial @BaloncestoESP #WorldGotGame #FIBAWC #ARGESP
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— Basketball World Cup (@FIBAWC) 14 сентября 2019 г.
Также, сегодня состоится матч за третье место. Встречаются Франция и Австралия, которые начнут матч за "бронзу" в 11:00 по киевскому времени.
Напомним, один из фаворитов соревнований сборная США закончила соревнования на 7-м месте.