Сегодня состоится финал чемпионата мира по баскетболу

Новости спорта:В воскресенье, 15 сентября, главный титул планеты разыграют между собой сборные Аргентины и Испании.

Сегодня на 18-тысячном Леспортс-центр в Пекине (Китай) состоится финал чемпионата мира по баскетболу. До финала дошли сборные Аргентины и Испании.

Прямую трансляцию из Китая организовывает украинский телеканал XSPORT. Начало встречи в 15:00 по киевскому времени.

Также, сегодня состоится матч за третье место. Встречаются Франция и Австралия, которые начнут матч за "бронзу" в 11:00 по киевскому времени.

Напомним, один из фаворитов соревнований сборная США закончила соревнования на 7-м месте.