Сегодня состоится финал чемпионата мира по баскетболу

Сегодня на 18-тысячном Леспортс-центр в Пекине (Китай) состоится финал чемпионата мира по баскетболу. До финала дошли сборные Аргентины и Испании.

Прямую трансляцию из Китая организовывает украинский телеканал XSPORT. Начало встречи в 15:00 по киевскому времени.

FIBA Basketball World Cup Final time!

Who will end up lifting the Naismith Trophy? @cabboficial @BaloncestoESP #WorldGotGame #FIBAWC #ARGESP

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 14 сентября 2019 г.