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Франция - бронзовый призер ЧМ-2019 по баскетболу

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Франция - бронзовый призер ЧМ-2019 по баскетболу
13:19 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Французы в достаточно тяжелом матче обыграли Австралию.

В матче за третье место сошлись неудачники полуфиналов Франция и Австралия.

Французы в четвертьфинале смогли обыграть предыдущих чемпионов мира США, но в полуфинале были обыграны Аргентиной, которую к победе привел 39-летний Луис Скола. 

Австралийцы в полуфинале играли с испанцами и уступили им лишь после истечения второго овертайма.

Франция – Австралия – 67:59 (11:16, 10:14, 21:16, 25:13)

Франция: Нтиликина 2, Фурнье 16 + 5 подборов ,Батюм 9 + 6 передач + 3 перехвата, М'Байе, Гобер 2 – старт; Альбиси 9, Де Коло 19, Пуарье 8 + 7 подборов, Лабейри 2 + 6 подборов, Тупан

Австралия: Миллс 15 + 2 блок-шота, Деллаведова 4 + 5 передач, Инглс 17 + 5 подборов, Кэй 9 + 5 подборов, Богут 5 + 6 подборов - старт; Бэйнс 5, Митч Крик, Гулдинг, Лэндэйл 4

В этом матче защита преобладала над атакой. За первые две четверти французы еле преодолели двадцатиочковый рубеж. Уходя на большой перерыв с преимуществом в +9 очков, казалось, что Австралия завоюет награды за третье место.

Видимо, в перерыве Венсан Колле сумел найти нужные слова для своих игроков, ведь во второй половине Франция заиграла на совершенно иных скоростях. Особенно стоит выделить пару защитников Де Коло - Фурнье, которые на двоих набрали 35 очков. 

У представителей Океании выделялись Инглс и Миллс, но их стараний было мало. 

Франция выигрывает бронзу, а через несколько часов определится и новый чемпион мира.

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Сборная Франции, Сборная Австралии, Новости баскетбола, Чемпионат мира по баскетболу, Франция - Автсралия.
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