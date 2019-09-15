Скачать
Воскресенье, 15.09.2019
Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
Фьюри - Валлин. Видео боя
Фанаты освистывали Неймара, а он сотворил футбольное чудо (Видео)
Фанаты освистывали Неймара, а он сотворил футбольное чудо (Видео)
Двойной сейв Градецки и 4 командных гола: Боруссия Д покуражилась над Байером (Видео)
Двойной сейв Градецки и 4 командных гола: Боруссия Д покуражилась над Байером (Видео)
Гэтжи - Серроне. Видео боя
Гэтжи - Серроне. Видео боя

МБК Николаев проиграл во второй раз на сборах в Литве

МБК Николаев проиграл во второй раз на сборах в Литве
14:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Фейсбук

Новости спорта:МБК Николаев уступил середняку чемпионата Литвы Пьено Жвайгждес.

Представитель украинской Суперлиги МБК Николаев продолжает сборы в Литве.

Подопечные  Виталия Черния сыграли товарищеский матч с Пьено Жвайгждес, стоит отметить, за этот клуб в сезоне 2017-2018 играл игрок сборной Украины Вячеслав Бобров, сейчас выступающий за испанскую Фуэнлабраду.

"Пьено Жвайгждес" - МБК "Николаев" - 80:65 (20:13, 22:25, 21:12, 17:15)
П: Сикснюс 21, Гиллон 15, Павлов 10
Н: Луценко 14, Фрай 12, Приймак 9, Адедиран 8, Хохоник 8

франция заняла третье место на ЧМ-2019 по баскетболу

Провальными для украинского клуба оказались первая и третья четверть. Для Николаева это уже второе поражение на сборах, ранее они уступили Шауляю.

Неплохую игру показал американец Джаданте Фрай, находящийся в клубе на просмотре. Защитник за 19 минут на паркете набрал 12 очков, став вторым по результативности в составе "корабелов". 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суперлига, МБК Николаев, ФБУ, Новости баскетбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри с ужасным рассечением победил Валлина (Видео)
02 Жуткая травма Тайсона в матче против Зари (Видео)
03 Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
04 Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
05 Страшное рассечение Тайсона Фьюри и подлый удар Валлина (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь