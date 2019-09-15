МБК Николаев проиграл во второй раз на сборах в Литве

Новости спорта:МБК Николаев уступил середняку чемпионата Литвы Пьено Жвайгждес.

Представитель украинской Суперлиги МБК Николаев продолжает сборы в Литве.

Подопечные Виталия Черния сыграли товарищеский матч с Пьено Жвайгждес, стоит отметить, за этот клуб в сезоне 2017-2018 играл игрок сборной Украины Вячеслав Бобров, сейчас выступающий за испанскую Фуэнлабраду.

"Пьено Жвайгждес" - МБК "Николаев" - 80:65 (20:13, 22:25, 21:12, 17:15)

П: Сикснюс 21, Гиллон 15, Павлов 10

Н: Луценко 14, Фрай 12, Приймак 9, Адедиран 8, Хохоник 8

Провальными для украинского клуба оказались первая и третья четверть. Для Николаева это уже второе поражение на сборах, ранее они уступили Шауляю.

Неплохую игру показал американец Джаданте Фрай, находящийся в клубе на просмотре. Защитник за 19 минут на паркете набрал 12 очков, став вторым по результативности в составе "корабелов".