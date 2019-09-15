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Определился победитель Мемориала Гаврилова

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Определился победитель Мемориала Гаврилова
15:24 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости спорта:Прометей, обыграв хозяев турнира Запорожье, выиграл Мемориал Гаврилова.

В первом матче игрового дня БК Одесса нанес поражение Харьковским Соколам 70:56.

БК "Одесса" - "Харьковские Соколы" - 70:56 (21:19, 8:14, 19:8, 22:15)

Одесса: Ричард 17, Холлоуэй 14 + 6 подборов, Носков 11, Мэйси 8 + 10 подборов

Соколы: Тиг 14 + 8 подборов, Тарасенко 8 + 9 подборов, Тихонов 8, Бояркин 7 + 7 передач

Самыми полезными игроками в составе одесситов были легионеры Хичард и Холлоувэй, набравшие 17 и 14 очков соответственно. Благодаря этой победе Одесситы закрепили за собой третье место на турнире.

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Чтобы стать чемпионами Запорожье можно было проиграть до 16 очков. Увы, подопечные Плеханова плохо сыграли в защите, позволив набрать Прометею 112 очков, а сами смогли ответить лишь 89-ю. 

БК Запорожье - Прометей - 89:112 (24:28, 16:32, 30:28, 19:24)

Запорожье : Столлворд 20 + 8 передач, Симмонс 20 + 6 подборов, Рэндольф 19, Шевченко 11

Прометей: Калпеппер 29 + 7 передач + 5 перехватов, Лукашов 18, Трент 17 + 6 подборов + 6 передач, Майерс 13 + 8 подборов, Конате 12, Миллер 11

Победа с такой разницей позволила каменской команде забрать главный трофей турнира себе в актив. Стоит отметить игру Рэнди Калпеппера, который набрал 29 очков и совершил 5 перехватов. Американский плеймейкер первые два года профессиональной карьеры провел именно в Запорожье.

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Суперлига, БК Одесса, Новости баскетбола, БК Запорожье, БК Прометей, Харьковские Соколы.
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