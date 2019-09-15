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Испания - новый чемпион мира по баскетболу

Испания - новый чемпион мира по баскетболу
17:25 Сегодня Телеграф https://twitter.com/

Новости спорта:Сборная Испании уверенно завоевала золотые медали Чемпионата мира.

В финальном поединке за золотые награды Чемпионата мира сошлись две испаноязычные страны - Испания и Аргентина.

То, что представителям Южной Америки не будет легко показали первые две минуты, за которые испанцы сделали рывок 7:0. при счете 11:2 наставник аргентинцев взял тайм-аут, благодаря которому им удалось сократить разрыв до минимума 14:13.  

Аргентина – Испания – 75:95 (14:23, 17:20, 16:23, 28:29)

Аргентина: Кампассо (11 + 8 передач + 4 перехвата), Бруссино (8), Гарино, Делиа (2), Скола (8 + 8 подборов) – старт; Каффаро, Дек (24), Галлисси, Фьеллеруп, Лапровиттола (17 + 3 перехвата), Редиво (3), Вильдоса (2)

Испания: Рубио (20 + 7 подборов), Р. Фернандес (), Х. Эрнангомес (11 + 5 подборов), Ориола (6 + 7 подборов), М. Газоль (14 + 7 подборов + 7 передач + 3 блок-шота) – старт; Бейран, Клавер (2), Колом, В. Эрнангомес (11 + 3 блок-шота), Юлль (15), Рабаседа, Рибас (5)

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Тем не менее, ещё к концу четверти Испания вернула себе комфортные +9, а во второй десятиминутке увеличила разрыв до двенадцати очков.

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Третья четверть показала, что чемпионский матч не будет нести в себе интриги. Аргентина отпустила команду из Европы на 19 очков. Финальная сирена зафиксировала счет 95:75 в пользу Испании.

Лучим среди победителей был представитель НБА Рикки Рубио, на его счету 20 очков и 7 подборов, Серхио Юлль набрал 15 очков, а Марк Газоль 14.

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Сборная Испании, Чемпионат мира, Сборная Аргентины, Новости баскетбола.
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