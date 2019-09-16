Сборная Украины U-23 по баскетболу 3х3 выиграла бронзу Лиги Наций

Новости спорта:Сборная Украины (U-23) по баскетболу 3х3 выиграла бронзу на финальном этапе Лиги Наций в Будапеште.

Сборная Украины (U-23) по баскетболу 3х3 выиграла бронзу на финальном этапе Лиги Наций в Будапеште, передает официальный сайт ФБУ.

В матче за третье место команда Тимура Арабаджи победила Беларусь со счетом 18:16.

Состав сборной Украины: Евгений Балабан (Одесса) Антон Мусиенко (Киев-Баскет) Никита Руслов (Черкасские Мавпы) и Иван Ткаченко (Черкасские Мавпы).

В группе Украина одержала победы над Польшей (22:8) и Румынией (17:13), но проиграла России (10:21). В четвертьфинале сине-желтые победили Нидерланды (22:9), а в полуфинале уступили Франции (20:21).

Победителем Лиги Наций стала Франция, в финале выигравшая у России (21:13).