Капитан БК Днепр: Суперлига в этом году будет очень интересной

Новости спорта:Многолетний капитан БК Днепр рассказал о том, как должен проходить матч за баскетбольный Суперкубок и что он ожидает от нового сезона.

Капитан Днепра Станислав Тимофеенко поделился мнением о системе проведения Суперкубка и уровне чемпионата Украины по баскетболу.

О системе проведения Суперкубка

Как по мне, Суперкубок можно было бы проводить по футбольной системе, сыграть одну игру нейтральной площадке. Это было бы хорошо для популяризации баскетбола, мы же преследуем цель вернуть его уровень 6-7-летней давности.

Об уровне Суперлиги

Я вижу, что у нас возвращается спрос на легионеров. Многие команды пытаются подписать как можно больше иностранцев. С одной стороны, это хорошо. Возрастет популярность Суперлиги.

Она будет более интересной для зрителя. Возможно, в плане развития баскетбола в Украине мы потеряем. Хотелось, чтобы больше давали шансов молодым украинским игрокам.

А так, считаю, чемпионат будет интересным, – сказал Тимофеенко.