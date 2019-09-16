Скачать
Понедельник, 16.09.2019
Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
Фьюри - Валлин. Видео боя
Испания - новый чемпион мира по баскетболу
Испания - новый чемпион мира по баскетболу
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Наполи - Ливерпуль: все подробности перед матчем Лиги чемпионов
Наполи - Ливерпуль: все подробности перед матчем Лиги чемпионов

Капитан БК Днепр: Суперлига в этом году будет очень интересной

Капитан БК Днепр: Суперлига в этом году будет очень интересной
16:17 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Многолетний капитан БК Днепр рассказал о том, как должен проходить матч за баскетбольный Суперкубок и что он ожидает от нового сезона.

Капитан Днепра Станислав Тимофеенко поделился мнением о системе проведения Суперкубка и уровне чемпионата Украины по баскетболу.

О системе проведения Суперкубка

Как по мне, Суперкубок можно было бы проводить по футбольной системе, сыграть одну игру нейтральной площадке. Это было бы хорошо для популяризации баскетбола, мы же преследуем цель вернуть его уровень 6-7-летней давности.

Великолепное попадание Виктора Клавера

Об уровне Суперлиги

Я вижу, что у нас возвращается спрос на легионеров. Многие команды пытаются подписать как можно больше иностранцев. С одной стороны, это хорошо. Возрастет популярность Суперлиги.

Появился промо-ролик посвященный старту Киев-Баскета в ЛЧ

Она будет более интересной для зрителя. Возможно, в плане развития баскетбола в Украине мы потеряем. Хотелось, чтобы больше давали шансов молодым украинским игрокам.

А так, считаю, чемпионат будет интересным, – сказал Тимофеенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суперлига, БК Днепр, ФБУ, Новости баскетбола, Станислав Тимофеенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тайсон Фьюри показал свою жуткую травму (Фото)
02 Фантастический гол пяткой Филиппова принес Десне победу над Динамо (Видео)
03 Форвард сборной Украины: В свое время я хотел выступать за команду Румынии
04 Динамо - Десна: слова Михайличенко после матча
05 Шумахера выписали из клиники в Париже
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь