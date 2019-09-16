Появился промо-ролик посвященный старту украинской команды в ЛЧ

Совсем скоро, 20 сентября, вице-чемпион Украины по баскетболу Киев-Баскет стартует в квалификации Лиги чемпионом. Соперником киевлян будет австрийский Капфенберг.