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Campeones: тысячи испанцев встретили чемпионов мира по баскетболу (Фото, Видео)

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Campeones: тысячи испанцев встретили чемпионов мира по баскетболу (Фото, Видео)
13:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Испанцы в Мадриде торжественно встретили свою сборную по баскетболу, победившую на чемпионате мира-2019 в Китае.

Вечером 16 сентября баскетболисты сборной Испании прибыли в Мадрид и, пока в центре города на площади Плаза-де-Колон собирались их поклонники, посетили Дворец Сарсуэла и встретились с королем Филиппом IV. Об этом сообщает Eurohoops.

“В 18.15 по местному времени самолет с чемпионами мира по баскетболу высадился в Мадриде. Первым вышел капитан команды Руди Фернандес с трофеем в руках... Пока поклонники собирались на Плаза-де-Колон, команда отправилась во Дворец Сарсуэла для встречи с королем Филиппом IV. Руди Фернандес повесил золотую медаль на шею короля”, - говорится в сообщении.

Тем временем в центре Мадрида собрались тысячи болельщиков, чтобы вместе с командой отпраздновать победу на ЧМ-2019.

Видео празднования в центре Мадрида:

Как сообщалось, сборная Испании выиграла чемпионат мира-2019 по баскетболу среди мужских команд в Китае. В финале испанцы очень уверенно обыграли Аргентину со счетом 95:75.

Назван MVP Чемпионата мира по баскетболу

Испания во второй раз в истории стала чемпионом мира по баскетболу. Впервые испанцы победили на ЧМ-2006 в Японии. Аргентина во второй раз стала серебряным призером чемпионата мира.

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Сборная Испании, Баскетбол, Новости спорта, Новости баскетбола.
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