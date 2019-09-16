Назван MVP Чемпионата мира по баскетболу

Разыгрывающий сборной Испании Рики Рубио признан MVP Кубка мира в Китае.
Рубио также был признан лучшим игроком финального матча против Аргентина (95:75).
Испанцец набрал 20 очков в финале. На турнире он в среднем записывал на свой счет 16,4 очка при 43,6% точности с игры, в том числе 38,7% из-за дуги, а также 4,6 подбора, 6 передач и 1,5 перехвата за 26,3 минуты.
With you, the @FIBAWC 2019 All-Star 5!
⭐️ Bogdanovic (@LeaderOfHorde)
⭐️ @EvanFourmizz
⭐️ @ruuufio
⭐️ @MarcGasol
⭐️ @LScola4 #WorldGotGame #FIBAWC pic.twitter.com/U9k3cO4pMz
— FIBA (@FIBA) 15 сентября 2019 г.
В первую символическую пятерку турнира вошли Богдан Богданович (Сербия), Эван Фурнье (Франция), Рики Рубио (Испания), Марк Газоль (Испания) и Луис Скола (Аргентина).
Стоит отметить, что лишь серб Богдан Богданович из этого списка не боролся за медали. Его сборная вылетела в четвертьфинале и взяла лишь пятое место.