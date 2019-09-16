Назван MVP Чемпионата мира по баскетболу

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Разыгрывающий сборной Испании Рики Рубио признан MVP Кубка мира в Китае.

Рубио также был признан лучшим игроком финального матча против Аргентина (95:75).

Испанцец набрал 20 очков в финале. На турнире он в среднем записывал на свой счет 16,4 очка при 43,6% точности с игры, в том числе 38,7% из-за дуги, а также 4,6 подбора, 6 передач и 1,5 перехвата за 26,3 минуты.

В первую символическую пятерку турнира вошли Богдан Богданович (Сербия), Эван Фурнье (Франция), Рики Рубио (Испания), Марк Газоль (Испания) и Луис Скола (Аргентина).

Стоит отметить, что лишь серб Богдан Богданович из этого списка не боролся за медали. Его сборная вылетела в четвертьфинале и взяла лишь пятое место.