"Наехала" на Притулу, опозорилась помощью ВСУ и не только: самые громкие скандалы с участием блогерши Вербы

Юлии часто "прилетает" за ее поведение в социальной сети

Известная блогерша Юлия Верба (Вербинец) попала в громкий скандал с украинским флагом. Но это далеко не первый случай, когда девушка ведет себя провокационно и "нарывается" на гнев украинцев.

Что известно:

Юлия Верба — известная блогерша, за жизнью которой в Instagram следит более 2,5 миллиона подписчиков

Девушка оскандалилась из-за осквернения украинского флага, а до этого попадала под шквал критики из-за русских песен, помощи ВСУ и ссоры с Сергеем Притулой

Самые громкие скандалы с блогершой Юлией Вербой

Юлия Верба, родом из Ивано-Франковская, является одним из самых успешных блогеров в Украине. Ее контент в основном составляют темы развлечений и повседневной жизни.

Юлия Верба имеет многомиллионную аудиторию в соцсетях

Однако девушка неоднократно фигурировала в скандалах. В 2020 году Юлия стала спонсором одного из розыгрышей, организатором которого был российский блогер, поддерживающий путинский режим.

А когда началась полномасштабная война с Россией, Юлия Верба некоторое время продолжала делать рекламу для людей, связанных с вражеским бизнесом.

Юлия Верба

Большой резонанс и волну гнева среди украинцев вызвала публикация блогерши после ракетного удара по больнице "Охматдет" в Киеве. В социальной сети Юлия написала, что "мир ничего не делает", а Украину "обворовывает наша же власть". Тогда девушку обвинили в разжигании вражды и продвижении российских нарративов, но она оправдалась за свои слова.

Юлия Верба о ракетном ударе по "Охматдет"

В 2023 году Юлия оказалась в центре внимания из-за ссоры с волонтером Сергеем Притулой и комиком Антоном Тимошенко. В подкасте на YouTube "Гуртом та Вщент" они заявили, что Верба публично не поддерживает сборы на ВСУ.

Юлия Верба поскандалила с Сергеем Притулой

Притула заявил, что не знает, кто такая Юлия Верба, но в шуточной форме, спародировав Зеленского, обратился в ней и попросил донадить на украинскую армию.

Юлия публично отреагировала на критику, "наехав" на Притулу и Тимошенко:

Я делаю это тихонько, с чистой совестью для себя и для своей страны… А вы можете только пи*деть, потому что думаете, что знаете все. Юлия Верба

Юлия Верба "наехала" на Притулу и Тимошенко

В этом же году, спустя несколько месяцев, Юлия на своей странице в Instagram рассказала, что передала на фронт автомобили для эвакуации. Однако, как писал OBOZ.UA, украинский разведчик с позывным "Прометей" заявил, что блогерша передала военным непригодную для использования технику.

Юлия Верба передала ВСУ автомобили

Привезти какие-то "коряги"… Мало того, я понимаю, если бы это были какие-то иномарки и тому подобное, но это "коряги" времен СССР украинский разведчик

Более того, Юлия фигурировала в скандалах, связанных с русскоязычными песнями. Девушка снимала TikTok под русскую музыку, а также она оказала поддержку Насте Каменских после волны возмущения из-за ее заявления о том, "какая разница", на каком языке общаться.

Как выглядит Юлия Верба

Последний громкий скандал Юлии Вербы связан с украинским флагом. Девушка сняла совместное видео с тиктокером Николаем (smurfik), где они в одинаковых леопардовых костюмах снимают ролик на фоне украинского флага, на котором напечатано фото блогерши.

Юлия Верба скандал с украинским флагом

