"Наїхала" на Притулу, зганьбилася допомогою ЗСУ і не тільки: найгучніші скандали за участю блогерки Верби

Юлії часто "прилітає" за її поведінку у соціальній мережі

Відома блогерка Юлія Верба (Вербинець) потрапила у гучний скандал з українським прапором. Але це далеко не перший випадок, коли дівчина поводиться провокаційно та "наривається" на гнів українців.

Що відомо:

Юлія Верба — відома блогерка, за життям якої в Instagram стежить понад 2,5 мільйони підписників

Дівчина потрапила в скандал через осквернення українського прапора, а до цього її критикували через російські пісні, допомогу ЗСУ та сварку з Сергієм Притулою

Найгучніші скандали з блогеркою Юлією Вербою

Юлія Верба, родом з Івано-Франківська, є одним із найуспішніших блогерів в Україні. Її контент в основному складають теми розваг та повсякденного життя.

Юлія Верба має багатомільйонну аудиторію у соцмережах

Проте дівчина неодноразово фігурувала у скандалах. У 2020 році Юлія стала спонсором одного з розіграшів, організатором якого був російський блогер, який підтримує путінський режим.

А коли розпочалася повномасштабна війна з Росією, Юлія Верба деякий час продовжувала робити рекламу для людей, пов’язаних із ворожим бізнесом.

Юлія Верба

Великий резонанс та хвилю гніву серед українців викликала публікація блогерки після ракетного удару по лікарні "Охматдит" у Києві. У соціальній мережі Юлія написала, що "світ нічого не робить", а Україну "обкрадає наша ж влада". Тоді дівчину звинуватили у розпалюванні ворожнечі та просуванні російських наративів, але вона виправдалася за свої слова.

Юлія Верба про ракетний удар по "Охматдиту"

У 2023 році Юлія опинилася в центрі уваги через сварку з волонтером Сергієм Притулою та коміком Антоном Тимошенко. У подкасті на YouTube "Гуртом та Вщент" вони заявили, що Верба публічно не підтримує збори на ЗСУ.

Юлія Верба поскандалила з Сергієм Притулою

Притула заявив, що не знає, хто така Юлія Верба, але в жартівливій формі, спародіювавши Зеленського, звернувся до неї й попросив донатити на українську армію.

Юлія публічно відреагувала на критику, "наїхавши" на Притулу та Тимошенко:

Я роблю це тихенько, з чистою совістю для себе та для своєї країни… А ви можете тільки пі*діти, бо думаєте, що знаєте все. Юлія Верба

Юлія Верба "наїхала" на Притулу та Тимошенко

Того ж року, через кілька місяців, Юлія на своїй сторінці в Instagram розповіла, що передала на фронт автомобілі для евакуації. Проте, як писав OBOZ.UA, український розвідник із позивним "Прометей" заявив, що блогерка передала військовим непридатну для використання техніку.

Юлія Верба передала ЗСУ автомобілі

Привезти якісь "корчі"... Мало того, я розумію, якби це були якісь іномарки тощо, але це "корчі" часів СРСР український розвідник

Щобільше, Юлія фігурувала у скандалах, пов’язаних із російськомовними піснями. Дівчина знімала TikTok під російську музику, а також вона підтримала Настю Каменських після хвилі обурення через її заяву про те, "яка різниця", якою мовою спілкуватися.

Як виглядає Юлія Верба

Останній гучний скандал Юлії Верби пов’язаний з українським прапором. Дівчина зняла спільне відео з тіктокером Миколою (smurfik), де вони в однакових леопардових костюмах знімають ролик на тлі українського прапора, на якому надруковано фото блогерки.

Юлія Верба скандал з українським прапором

