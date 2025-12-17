"Виглядає максимально гидко": блогерка Верба вляпалася у скандал з українським прапором, що їй загрожує

Український військовий публічно відреагував на контент блогерки, а вона вибачилася за свою помилку

Українська блогерка Юлія Вербинець, більш відома в мережі як Верба, яка має понад 2,5 мільйона підписників в Instagram, потрапила в гучний скандал. Дівчина опублікувала провокаційні фото та відео з українським прапором, за що дістала гнівну реакцію від українців.

Що варто знати?

Блогерка Верба викликала скандал, використавши український прапор зі своїм портретом як декорацію для фото

Військовий та користувачі мережі обурилися оскверненням символу та вимагають притягти блогерів до відповідальності

Після хвилі критики Юлія Вербинець видалила публікації та принесла публічні вибачення

Що зробила Верба?

Блогерка опублікувала у соцмережі фото та відео, на яких показала, що ще один блогер smurfi.ik подарував їй український прапор із надрукованим на ньому фото Юлії. Примітно, що для друку на прапорі він вибрав вельми нескромне фото дівчини.

Верба ж показала, як вони з smurfi.ik, вбравшись у леопардові комбінезони, позували біля прапора в провокаційній манері, використовуючи його як тло для свого контенту.

Таке неповажне ставлення до українського національного символу викликало бурхливу реакцію у соцмережах. Користувачі Instagram та Threads почали обговорювати можливість притягти Вербу та її товариша до відповідальності перед законом за осквернення державного символу.

Це можна кваліфікувати як ст. 338 ККУ?

А чи є юристи? Це підходить під статтю 338 ККУ Наруга над державними символами?

Хворі люди на голову. Верба і всі ці недоблогери в принципі можуть викладати у себе на сторінці що завгодно. Але в цій ситуації найнеприємніше те, що 38,7 тис. особам це сподобалося… Тим самим даючи цим безглуздим ще й на цьому заробити гроші. Це шок.

Ніхто не проти, хай заробляють гроші. Але не в такий спосіб, відео тощо. А її фото на прапорі. Це вже перебір найвищого рівня!

Знаєте, я не в курсі, хто ці два глисти, але це виглядає максимально гидко. Особливо на контрасті із фото з фронту.

Реакція військового на дії Верби

Відреагував на скандал і український військовий із позивним "Віцек". Він написав, що український прапор — це не тло для Верби і таких як вона.

Я все ще живий. Саме ці два кольори, якщо бачу, що їм загрожує – “згорить” – завжди намагаюся дістати, бо це мій, це український, це мій прапор. Тому зараз я говорю не лише за себе, а й за мільйони моїх загиблих товаришів, у кого на плечах і в серці були саме ці два кольори. Синій – не декорація. Жовтий – не тло для дешевих облич пані Верби та Смурфа військовий "Віцек"

Зазначимо, що після суспільного резонансу Юлія Вербинець видалила зі своєї сторінки кадри з українським прапором та написала вибачення. За її словами, вона любить Україну, поважає український прапор і не ставила за мету когось образити своїми фото та відео. Вибачення написав також її друг – блогер smurfi.ik.

Однак у мережі все ще обговорюють можливість покарати Вербу згідно із законом. Її нібито можна притягнути до відповідальності за осквернення національної символіки – це передбачено у ст. 338 Кримінального кодексу України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Оксана Білозір висловилася про конфлікт із Поляковою, який триває з 2022 року. Співачка засудила колегу за використання мелодії Мирослава Скорика.