"Выглядит максимально мерзко": блогерша Верба вляпалась в скандал с украинским флагом, что ей грозит

Украинский военный публично отреагировал на контент блогерши, а она извинилась за свою ошибку

Украинская блогерша Юлия Вербинец, более известная в сети как Верба, у которой более 2,5 миллионов подписчиков в Instagram, попала в громкий скандал. Девушка опубликовала провокационные фото и видео с украинским флагом, за что получила гневную реакцию от украинцев.

Что стоит знать?

Блогерша Верба вызвала скандал, использовав украинский флаг со своим портретом в качестве декорации для фото

Военный и пользователи сети возмутились осквернением символа и требуют привлечь блогеров к ответственности

После волны критики Юлия Вербинец удалила публикации и принесла публичные извинения

Что сделала Верба?

Блогерша опубликовала в соцсети фото и видео, на которых показала, что еще один блогер smurfi.ik подарил ей украинский флаг с напечатанным на нем фото Юлии. Примечательно, что для печати на флаге он выбрал весьма нескромное фото девушки.

Верба же показала, как они с smurfi.ik, нарядившись в леопардовые комбинезоны, позировали около флага в провокационной манере, используя его как фон для своего контента.

Такое неуважительное отношение к украинскому национальному символу вызвало бурную реакцию в соцсетях. Пользователи Instagram и Threads начали обсуждать возможность, привлечь Вербу и ее товарища к ответственности перед законом за осквернение государственного символа.

Это можно квалифицировать как ст. 338 УКУ?

А есть юристы? Это подходит под статью 338 УКУ Наруга над государственными символами?

Больные люди на голову, как Верба и эти все недоблогеры в принципе могут выкладывать у себя на странице что угодно. Но в этой ситуации самое неприятное то, что 38,7 тыс человек это понравились… Тем самым давая этим несуразным еще и на этом заработать деньги. Это шок

Никто не против, пусть зарабатывают деньги. Но не таким способом, видео и т.д. А ее фото на флаге. Это уже перебор высшего уровня!

Знаете, я не в курсе, кто эти два глиста, но это выглядит максимально мерзко. Особенно на контрасте с фото с фронта.

Реакция военного на действия Вербы

Отреагировал на скандал и украинский военный с позывным "Вицек". Он написал, что украинский флаг — это не фон для лиц Вербы и таких как она.

Я все еще жив. Именно эти два цвета, если вижу, что им грозит — "сгорит" — всегда пытаюсь достать, потому что это мое, это украинское, это мое знамя. Поэтому сейчас я говорю не только за себя, но и за миллионы моих погибших товарищей, у кого на плечах и в сердце были именно эти два цвета. Синий – не декорация. Желтый – не фон для дешевых лиц госпожи Вербы и Смурфа военный "Вицек"

Отметим, что после общественного резонанса Юлия Вербинец удалила со своей страницы кадры с украинским флагом и написала извинения. По ее словам, она любит Украину, уважает украинский флаг и не ставила целью кого-то обидеть своими фото и видео. Извинения написал также ее друг — блогер smurfi.ik.

Однако в сети все еще обсуждают возможность наказать Вербу по закону. Якобы ее можно привлечь к ответственности за осквернение национальной символики — это предусмотрено в ст. 338 Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Оксана Билозир высказалась о конфликте с Поляковой, который тянется с 2022 года. Певица осудила коллегу за использование мелодии Мирослава Скорика.