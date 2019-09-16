Украинский баскетбольный клуб обыграл московскую команду

Новости спорта:Баскетбольный клуб Николаев продолжает подготовку к новому сезону.

Участник украинской Суперлиги МБК Николаев продолжает подготовку к новому сезону.

Сборы команда проводит в Литве, где уже успела сыграть два матча с представителями местного чемпионата, которые проиграла.

На третий день подготовки клуб таки сумел победить.

Руна Москва – МБК Николаев - 74:86 (12:19, 31:16, 14:31, 17:20)

Руна: Спрюилл – 31 очко, Поляков – 11, Грущенко – 9, Моурнинг – 6.

МБК Николаев: Луценко – 22 очка, Зотов – 17, Адедиран – 12 +7 подборов, Приймак – 11, Юрченко – 9, Хохоник – 7, Онуфриев – 3, Мещеряков – 3, Давыдюк – 2.

Соперником была московская Руна из российской Суперлиги, второго по силе дивизиона. Благодаря успешной второй половине украинцы сумели одержать победу, хоть игра и не сильно удачно складывалась по началу.

Стоит отметить, что команду покинул американец Фрай, он не впечатлили тренерский штаб и с ним было принято решение попрощаться.