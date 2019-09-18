Айнарс Багатскис прокомментировал матч с Капфенбергом

Новости спорта:Наставник Киев-Баскета доволен результатом.

Главный тренер Киев-Баскета Айнарс Багатскис прокомментировал результат первого матча первого раунда квалификации Лиги чемпионов.

Его подопечные сыграли вничью 66:66 на выезде с австрийским Капфенбергом. Теперь судьба путевки в следующий раунд будет решаться в ответном матче в Киеве 20 сентября.

- Результат не самый плохой, прямо скажем. И в этой ситуации это самое главное, учитывая то, как мы добирались к месту проведения матча, где жили. Мы точно были выбиты из зоны комфорта.

Где-то мы с этим справились, то нет. В самом начале матча мы частично не были похожи на себя. Где-то перегорели, где-то не выполнили то, что готовили. Где забыли то, что надо было играть.

И суммарно это сказалось на игре и ее итоге. Тем не менее, я рад, что во время игры мы сумели найти где-то экстра-силы, был даже момент, когда уступали -7, чтобы вернуться в игру. И если бы все сложилось благополучно, могли бы завершить наше дело результативным броском. Получил очень много информации.