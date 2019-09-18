"МБК Николаев может покинуть Суперлигу": президент ФБУ

Новости спорта:Ситуация вокруг МБК Николаева стает все более напряженной.

Сегодня, 18 сентября, прошел исполком ФБУ, на котором решалось много вопросов.

Главным был вопрос об клуб Николаев, в котором последние месяц идет борьба между инвесторами, что привело к тому, что команда может быть исключена из состава участников Суперлиги.

Президент Федерации баскетбола сделал официальное заявление по этому поводу.

"Летом мы помогли «Николаеву» внести половину заявочного взноса на чемпионат. Однако я хочу сказать: если этот конфликт не закончится за ближайшую неделю, мы просто снимем Николаев с чемпионата.

К тому же, они не внесли вторую часть заявочного взноса, которую уже должны были внести. И на место Николаева зайдет другая команда.

Также президент федерации заявил, что место МБК Николаева может занят другая команда из этого города - Нико-Баскет, последние два сезона выступающий в Высшей лиге.