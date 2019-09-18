Утверждены главные тренеры сборной Украины по баскетболу

Новости спорта:Багатскис и Радулович утверждены главными тренерами сборных Украины по баскетболу.

18 сентября Исполком Федерации баскетбола Украины утвердил тренерский состав мужской и женской национальных сборных Украины.

Айнарс Багатскис и Срджан Радулович лишились частицы "и.о" на своих должностях и стали главными тренерами соответственно мужской и женской национальных сборных по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ.

В тренерский штаб мужской сборной Украины вошли: главный тренер Айнарс Багатскис, его ассистенты Максим Михельсон и Виталий Степановский, тренер по физподготовке Марис Брузикс.

В тренерский штаб женской сборной Украины вошли: главный тренер Срджан Радулович, его ассистенты Инна Кочубей и Елена Федченко, тренер по физподготовке Владимир Кучеренко.

Айнарс Багатскис уже успел провести со своими новыми подопечными учебно-тренировочные сборы в августе, которые закончились двумя спаррингами со сборной Беларуси в Минске. Срджан Радулович работал в тренерском штабе своего предшественника Горана Бошковича. После завершения чемпионата Европы женская сборная Украины еще не проводила тренировочных активностей.