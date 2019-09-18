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Утверждены главные тренеры сборной Украины по баскетболу

Утверждены главные тренеры сборной Украины по баскетболу
17:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Багатскис и Радулович утверждены главными тренерами сборных Украины по баскетболу.

18 сентября Исполком Федерации баскетбола Украины утвердил тренерский состав мужской и женской национальных сборных Украины.

Айнарс Багатскис и Срджан Радулович лишились частицы "и.о" на своих должностях и стали главными тренерами соответственно мужской и женской национальных сборных по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ.

В тренерский штаб мужской сборной Украины вошли: главный тренер Айнарс Багатскис, его ассистенты Максим Михельсон и Виталий Степановский, тренер по физподготовке Марис Брузикс.

В тренерский штаб женской сборной Украины вошли: главный тренер Срджан Радулович, его ассистенты Инна Кочубей и Елена Федченко, тренер по физподготовке Владимир Кучеренко.

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Айнарс Багатскис уже успел провести со своими новыми подопечными учебно-тренировочные сборы в августе, которые закончились двумя спаррингами со сборной Беларуси в Минске. Срджан Радулович работал в тренерском штабе своего предшественника Горана Бошковича. После завершения чемпионата Европы женская сборная Украины еще не проводила тренировочных активностей.

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Сборная Украины, Баскетбол, Айнарс Багатскис, Срджан Радулович.
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