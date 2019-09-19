Матч звезд украинской Суперлиги пройдет в Киеве

Новости спорта:В Федерации баскетбола утвердили место проведения Матча звезд Суперлиги

Вчера 18 сентября состоялся исполком ФБУ. Он прошел в столице Украины, Киеве. В офисе ФБУ решалось много вопросов, одним из ключевых был вопрос определения город-хозяина Матча звезд Суперлиги 2020 года.

Этим городом стал Киев, мероприятие пройдет во Дворце спорта. Скорее всего, датой встречи будут первые выходные февраля в 2020, возможно, конец января.

Последний раз баскетбольный Матч звезд в Киеве проходил в 2012 году.

После этого пять лет баскетбольное шоу не проходило. ФБУ возобновила проведение Матча звезд в 2017 году, оно состоялось в Днепре. В 2018-м звездное шоу принял Николаев, а в 2019-м в Запорожье. За всю историю Матч звезд принимал ещё Харьков, Донецк и Черкассы.