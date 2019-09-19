Скачать
Четверг, 19.09.2019
Динамо - Мальме: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Динамо - Мальме: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Теплый прием Зинченко и провал Мораеса: обзор матча Шахтер - Ман Сити (Видео)
Теплый прием Зинченко и провал Мораеса: обзор матча Шахтер - Ман Сити (Видео)
Динамо - Мальме: когда и где смотреть матч Лиги Европы
Динамо - Мальме: когда и где смотреть матч Лиги Европы
Вольфсбург – Александрия: анонс и прогноз на матч Лиги Европы
Вольфсбург – Александрия: анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Украина потеряла несколько позиций в рейтинге ФИБА

Украина потеряла несколько позиций в рейтинге ФИБА
19:55 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:После Чемпионата мира по баскетболу в рейтинге ФИБА Украина потеряла несколько позиций.

Мировая федерация баскетбола опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных после окончания Чемпионата мира в Китае.

Сборная Украины опустилась вниз аж 10 позиций и теперь идет на 29-м месте. США несмотря на провал продолжают идти первыми в таблице ФИБА. Триумфатор ЧМ Испания осталась на второй. Прилично поднялась вверх сборная Австралии, они дошла до полуфинала Чемпионата мира и заняли в итоге четвертое место. Представители Океании поднялись с с одиннадцатой строчки рейтинга на третью.

Больший прогресс показали только четвертьфиналисты Чехия и Польша. Чехи поднялись на 14 позиций, а поляки на 12.

Матч звезд Суперлиги примет Киев

Первая десятка ныне выглядит так: США, Испания, Австралия, Аргентина, Франция, Сербия, Греция, Литва, Россия и Чехия.

Ранее сообщалось, что ФИБА объявила список участников для борьбы за участие в Олимпиаде-2020.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, ФИБА, Новости баскетбола, Чемпионат мира по баскетболу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 0:3 Манчестер Сити: события матча
02 Теплый прием Зинченко и провал Мораеса: обзор матча Шахтер - Ман Сити (Видео)
03 Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 18 сентября (Видео)
04 Ди Мария повторил невероятное достижение Шевченко (Видео)
05 Михайличенко рассказал, что надо поменять в игре Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь