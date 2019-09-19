Украина потеряла несколько позиций в рейтинге ФИБА

Новости спорта:После Чемпионата мира по баскетболу в рейтинге ФИБА Украина потеряла несколько позиций.

Мировая федерация баскетбола опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных после окончания Чемпионата мира в Китае.

Сборная Украины опустилась вниз аж 10 позиций и теперь идет на 29-м месте. США несмотря на провал продолжают идти первыми в таблице ФИБА. Триумфатор ЧМ Испания осталась на второй. Прилично поднялась вверх сборная Австралии, они дошла до полуфинала Чемпионата мира и заняли в итоге четвертое место. Представители Океании поднялись с с одиннадцатой строчки рейтинга на третью.

Больший прогресс показали только четвертьфиналисты Чехия и Польша. Чехи поднялись на 14 позиций, а поляки на 12.

Первая десятка ныне выглядит так: США, Испания, Австралия, Аргентина, Франция, Сербия, Греция, Литва, Россия и Чехия.

Ранее сообщалось, что ФИБА объявила список участников для борьбы за участие в Олимпиаде-2020.