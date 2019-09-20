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Киев-Баскет пробился во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов

Киев-Баскет пробился во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов
22:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта:"Киев-Баскет"на собственной площадке обыграл австрийский "Капфенберг".

В ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов "Киев-Баскет" обыграл на своей площадке австрийский "Капфенберг" 73:63 и вышел в следующий раунд квалификации ЛЧ. 

Первый матч отбора баскетбольной ЛЧ между "Киев-Баскет" и "Капфенбергом" завершился вничью 66:66. Чтобы пройти дальше украинский клуб устраивала победа с любым счетом. Однако, в киевском Дворце спорта "Киев-Баскет" столкнулся с серьезным сопротивлением австрийской команды. Первую половину поединка гости выиграли 32:30.

В третьей четверти, благодаря усилиям американских легионеров Кейси Шеперда, Ондре Джексона и Деона Эдвина, киевляне совершили рывок и вышли вперед 57:42. В заключительной четверти хозяева удержали комфортное преимущество и победили 73:63.

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Во втором раунде квалификации ЛЧ "Киев-Баскет" сыграет против испанского "Бургоса".

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Баскетбол, Новости баскетбола, Баскетбольная Лига чемпионов, Киев-Баскет - Капфенберг.
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