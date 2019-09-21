Игроки Киев-Баскета прокомментировали выход во второй раунд квалификации ЛЧ

Новости спорта:Павел Крутоус и Вячеслав Петров рассказали, как проходила игра с Капфенбергом по их мнению.

Игроки Киев-Баскета могут облегченно вздохнуть. Они с трудом, но все же обыграли австрийский Капфенберг 73:63.

Тяжелый форвард киевлян считает, что главным фактором победы стала хорошая защита.

"В защите хорошо отстояли: после первой половины мы пропустили 32 очка, по-моему. Но не все получалось в атаке".

Также Петров объяснил, какая мотивация двигала ним и его коллегами.

"Ну а во второй половине, особенно в третьей четверти, мы вышли более заряженными, потому что понимали, что если не сейчас и не мы, то уже никогда и никто. Поэтому, хорошо, что все получилось, попали свои свободные броски и довели дело до победы", - заявил центровой.

Экс-игрок сборной Украины и лидер прошлого сезона Киев-Баскета объяснил стиль игры гостей, а также назвал то, что стало залогом итоговой победы украинской команды.

"Эта команда навязывает более медленный баскетбол, «стационарный», комбинационный. Мы на это велись в первой половине, а потом уже позиционировали свой баскетбол во второй. Начали бежать, играть быстрее. Считаю, это был залог нашей победы", - поведал Крутоус.

Следующим соперником Киев-Баскета будет испанский Бургос.