Тренер Киев-Баскета: Приятно играть в зале, где тебя поддерживают

Новости спорта:Айнарс Багатских дал после-матчевую конференцию после ответного матча ЛЧ против Капфенберга.

Главный тренер Киев-Баскета Айнарс Багатскис прокомментировал победу в матче квалификации Лиги чемпионов ФИБА над австрийским Капфенбергом (73:63). По его словам, команда часто ошибалась в нападении.

"Главное то - что мы победили. Сразу отмечу - получаешь огромное удовольствие, когда играешь в зале, где тебя поддерживают. Зал живет, зал переживает, ты приносишь людям радость и после игры эта мысль меня согревает.

А по игре? Как и ожидалось, было трудно, опытная команда, использовала любую возможность, чтобы притормозить наш темп", - цитирует Багатскиса официальный сайт Киев-Баскет.

У австрийцев команда может более сыгранная и опытная, американцы у нас играли впервые. На первый взгляд кажется, что австрийцы только в футбол умеют играть, но это не так, как вы видите. Мы в процессе становления. И моментами, я хочу сказать, мы играли вау! А моментами я игрокам говорил - что вы делаете? В нас нет стабильности принятия верных качественных решений, когда нужно.

"Не имею по этой игре больших претензий к защите. Но в нападении были глупые решения, поспешные броски. Кто-то пытался лбом мимо стены пройти. Австрийцы сразу получили преимущество, экстра ситуации и пользовались ими. Так делать нельзя. Если мы хотим быть не только агрессивными, не только быстрыми, а если мы хотим еще и быть умной командой, надо контролировать свои эмоции и принимать правильные решения в любой ситуации", - рассказал Багатскис.