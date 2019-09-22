Отличная игра украинца не помогла его клубу одолеть Реал (Видео)

Новости спорта:Украинец Вячеслав Бобров не сумел спасти Фуэнлабраду от разгрома в игре против Реала.

Состоялись полуфинальные матчи Суперкубка Испании по баскетболу.

В первом полуфинале Барселона в напряженном поединке одолела Валенсию 71:65. Украинский центровой Барселоны Артем Пустовой в заявку на матч попал, но на паркете так и не появлялся.

Звездный новичок сине-гранатовых Никола Миротич отметился 14 очками.

Во втором матче Реал играл с Фуэнлабрадой. Именно в состав последней этим летом и перешел форвард сборной Украины Вячеслав Бобров, в прошлом сезоне игравший за другой испанский клуб Бруэса.

Мадридский Реал просто не оставил шансов команде украинца, перебросав их почти в два раза 116:61. Бобров старался как мог, именно он с 11-ю очками стал самым результативным в составе своего клуба.

Украинец фактически не промахивался с игры, забив 5 из 7 двухочковых, а также 1 из 1 с линии штрафных.