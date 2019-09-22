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Определился победитель Кубка Прометея

Определился победитель Кубка Прометея
09:37 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости спорта:В Камеском завершился товарищеский турнир Кубок Прометея.

В первом матче заключительного дня турнира встречались МБК Николаев и Харьковские Соколы. У обоих коллективов было по одной победе и одном поражении.

Триумф в этой игре гарантировал минимум второе место по итогам Кубка, а при определенных обстоятельствах мог сделать и победителем.

Первая четверть прошла при небольшом преимуществе "корабелов", но во втором отрезке игре харьковчане собрались и на большой перерыв ушли с +5.

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Харьковские Соколы - МБК Николаев 73:82 (18:21, 27:19, 19:28, 9:14)

Соколы: Козлов 19 + 5 подборов, Джексон 15, Тиг 14 + 10 подборов, Жалис 7 + 3 перехвата, Бояркин 6 + 10 передач + 4 перехвата

Николаев: Юрченко 20 + 5 подборов, Зотов 15 + 10 передач, Приймак 14 + 7 подборов, Мещеряков 9, Луценко 6, Адедиран 6

Последнее две четверти увереннее играли номинальные гости. Они наладили игру в обороне и за 20 минут пропустили всего 28 очков.

К слову, Николаев единственный представитель Суперлиги, который обходится без помощи легионеров.

Во втором матче сошлись Прометей и БК Запорожье. Команды играли фактически без защиты, сумев набрать на двоих больше 200 очков.

Завершился второй день Кубка Прометея

Прометей - БК Запорожье 112:90 (31:20, 27:29, 23:21 31:20)

Прометей: Калпеппер 32 + 10 передач + 4 перехвата, Конате 18, Миллер 17, Майерс 14 + 10 подборов, Лукащов 12 + 6 подборов + 6 передач, Трент 10 + 5 подборов + 7 передач

Запорожье: Симмонс 21, Рэндольф 16 + 8 передач, Шевченко 16 + 8 подборов, Кожемякин 13, Столлворд 10 + 5 подборов

Хозяева с самого начала ушли в отрыв и не подпускали подопечных Плеханова очень близко, а в последней десятиминутке и вовсе оторвались еще больше.

Как следствие, Прометей с двумя победами и одним поражением завоевал первый в истории Кубок Прометея.

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Все по теме:

Суперлига, МБК Николаев, ФБУ, БК Запорожье, Харьковские Соколы, СК Прометей.
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