В Далласе убили бывшего баскетболиста НБА

Бывший баскетболист Нью-Джерси, Мемфис Гриззлиз и других команд Андре Эмметт был убит в Далласе (США). Об этом сообщил обозреватель Шамс Чарания в своем Twitter аккаунте.

"Бывший игрок НБА Андре Эмметт, который играл два сезона в Мемфис Гриззлиз, был убит сегодня утром в Далласе.

Former NBA player Andre Emmett, who played two seasons with the Nets and Grizzlies, was murdered this morning in Dallas. Emmett recently became a father. He played at Texas Tech and was No. 36 pick in 2004 draft. RIP.

