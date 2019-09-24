Клуб Суперлиги покинул американский легионер

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11:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Харьковские Соколы

Новости спорта:Деонте Бартон покинул команду по семейным обстоятельствам.

Главный тренер "Харьковских Соколов" Владимир Коваль в интервью официальной странице команды в фейсбук рассказал о подготовке к сезону и кадровой комплектации команды.

Согласно информации из интервью, клуб вынужден был распрощаться с Деонте Бартоном, который вынужден был покинуть Украину из-за семейных обстоятельств. 

"Это очень большая потеря для нас, потому что с самого начала мы рассчитывали на него как на лидера. Этот парень очень одаренный как в физическом плане, так и в техническом плане. По нашим планам он должен был приносить нам много очков, ходить под корзину, зарабатывать фолы.

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У него очень хороший прыжок и вообще хорошие атакующие качества. Однако по личным причинам он не смог продолжить сотрудничество с нами. Поэтому сейчас за несколько дней до старта чемпионата мы в тяжелой ситуации, мы ищем игрока, который будет обострять игру, вести команду и набирать очки, но это не так уж и просто", - именно так описал эту потерю наставник Соколов.

Стоит отметить, что старт Суперлиги состоится именно в эту пятницу.

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Суперлига, ФБУ, Владимир Коваль, Деонте Бартон, Харьковские Соколы.
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