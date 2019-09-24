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Игрок сборной Украины дебютировал в чемпионате Литвы

Игрок сборной Украины дебютировал в чемпионате Литвы
13:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-лидер Химика не сильно удачно стартовал в чемпионате Литвы

Литовский чемпионат один из самых сильных в Европе. Именно в балтийское первенство перебрался игрок сборной Украины и чемпион минувшей Суперлиги в составе Химика Сергей Павлов. 

В сезоне 2018/2019 в чемпионате Украины он набирал 14,4 очков, собирал 7,3 подборов и отдавал 2,3 передачи.

Его новым клубом стал Пено Жвайгждес, середняк литовской лиги, к слову, за этот клуб два года назад играл другой игрок сборной Украины Вячеслав Бобров.

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Соперником для коллектива украинца в первом раунде был гранд Ритас. В упорной борьбе игроки Пено уступили 84:85.

Павлов отыграл 22 минуты, за которые набрал 6 очков , собрал 6 подборов, отдал 4 передачи и совершил 2 перехвата. 

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Все по теме:

Суперлига, ФБУ, Вячеслав Бобров, Александр Кобець, Сергей Павлов.
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