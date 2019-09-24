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Украина не попала в топ-10: список самых сильных европейских чемпионатов

Украина не попала в топ-10: список самых сильных европейских чемпионатов
21:24 Сегодня Телеграф basket.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Известный европейский портал Eurohoops представил 10 самых сильный еврочемпионатов.

Eurohoops составил рейтинг европейских чемпионатов. В топ-3 рейтинга не произошло изменений по сравнению с прошлым годом.

Чемпионат Франции сместил итальянскую лигу с четвертого места. Чемпионаты Бельгии и Польши не включены в топ-10, несмотря на существенный прогресс клубов.

Стоит отметить, что в самом сильном европейском чемпионате играют сразу три украинца: Артем Пустовой (Барселона), Вячеслав Бобров (Фуэнлабрада) и Владимир Герун (Уникаха).

Сергей Павлов дебютировал в чемпионате Литвы

1) ACB Liga Endesa - Испания (-)

2) Единая Лига ВТБ (-)

3) BSL - Турция (-)

4) Jeep ELITE ProA - Франция (+1)

5) Lega Basket Serie A– Италия (-)

6) Easy Credit BBL -Германия (+1)

7) HEBA - Греция (-1)

8) Адриатическая лига (-)

9) Winner League - Израиль (+1)

10) LKL - Литва (-1)

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Все по теме:

ФБУ, Новости баскетбола, Вячеслав Бобров, Артем Пустовой, Владимир Герун, Сергей Павлов.
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