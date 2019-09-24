Украина не попала в топ-10: список самых сильных европейских чемпионатов

Eurohoops составил рейтинг европейских чемпионатов. В топ-3 рейтинга не произошло изменений по сравнению с прошлым годом.
Чемпионат Франции сместил итальянскую лигу с четвертого места. Чемпионаты Бельгии и Польши не включены в топ-10, несмотря на существенный прогресс клубов.
Стоит отметить, что в самом сильном европейском чемпионате играют сразу три украинца: Артем Пустовой (Барселона), Вячеслав Бобров (Фуэнлабрада) и Владимир Герун (Уникаха).
1) ACB Liga Endesa - Испания (-)
2) Единая Лига ВТБ (-)
3) BSL - Турция (-)
4) Jeep ELITE ProA - Франция (+1)
5) Lega Basket Serie A– Италия (-)
6) Easy Credit BBL -Германия (+1)
7) HEBA - Греция (-1)
8) Адриатическая лига (-)
9) Winner League - Израиль (+1)
10) LKL - Литва (-1)