Фесенко: Хочу выйти на тот уровень, который показывал в Италии

Новости спорта:Экс-капитан сборной Украины по баскетболу признался, что хочет вернутся на свой лучший уровень.

Центровой «Днепра» Кирилл Фесенко в интервью пресс-службе клуба рассказал о подготовке команды к сезону, восстановлению после операции на колене, новичках команды и о главном сопернике в нынешнем сезоне.

"У меня были некоторые проблемы с коленом, восстановление после операции проходило прямо во время сезона и полноценным его назвать нельзя. К сезону я готовился много работая дополнительно, в частности индивидуально с тренером по физической подготовке, реабилитологом.

Как вам игра новичков?

Этих ребят даже новичками назвать нельзя. Санон только год пропустил, Корниенко является воспитанником Днепра, знакомый с системы и игроками, Чумакова мы все знаем. Генри Дугат известный всем украинским болельщикам. Единственный игрок, которого я увидел впервые - это Гриша Коломойский, а так со всеми я знаком. Все работают, отдаются на тренировках и это нас объединяет - у нас единый коллектив, в котором никто не перетягивает одеяло на себя.

О поражении во втором матче за Суперкубок

Мне показалось, что не хватало настрой на игру и после уверенной игры в Южном многие решили, что особо волноваться не надо. Перед домашним матчем с Химиком была небольшая халатность в раздевалке - сбились на какие-то индивидуальные действия. Как по мне, помешало именно это.

Кого считаете основным соперником команды в сезоне?

Главный соперник «Днепра» на пути к поставленным целям - это «Днепр». Многие из болельщиков любит шутить, говоря, что мы не проиграем командам, а проигрываем самим себе. Рано пока называть лидеров, ведь мы знаем, что клубы еще будут комплектоваться. Но сейчас я бы выделил «Прометей», «Киев-Баскет» и «Запорожья».

Конечно, чемпионат стал сильнее - мы даже Максима Корниенко вернули с заработков домой, Иссуфу Санон вернули. Как по мне, баскетбольная кризис уже понемногу отпускает я надеюсь, что совсем скоро баскетбол вернется на уровень, который был в Украине к военному конфликту.