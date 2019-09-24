Скачать
Вторник, 24.09.2019
Назван лучший игрок года по версии ФИФА
Назван лучший игрок года по версии ФИФА
Свитолина разгромила Мугурусу на старте турнира в Ухане
Свитолина разгромила Мугурусу на старте турнира в Ухане
Ястремская без трудностей вышла в третий круг турнира в Ухане
Ястремская без трудностей вышла в третий круг турнира в Ухане
Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте
Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте

Фесенко: Хочу выйти на тот уровень, который показывал в Италии

Фесенко: Хочу выйти на тот уровень, который показывал в Италии
19:52 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-капитан сборной Украины по баскетболу признался, что хочет вернутся на свой лучший уровень.

Центровой «Днепра» Кирилл Фесенко в интервью пресс-службе клуба рассказал о подготовке команды к сезону, восстановлению после операции на колене, новичках команды и о главном сопернике в нынешнем сезоне.

"У меня были некоторые проблемы с коленом, восстановление после операции проходило прямо во время сезона и полноценным его назвать нельзя. К сезону я готовился много работая дополнительно, в частности индивидуально с тренером по физической подготовке, реабилитологом.

Как вам игра новичков?

Этих ребят даже новичками назвать нельзя. Санон только год пропустил, Корниенко является воспитанником Днепра, знакомый с системы и игроками, Чумакова мы все знаем. Генри Дугат известный всем украинским болельщикам. Единственный игрок, которого я увидел впервые - это Гриша Коломойский, а так со всеми я знаком. Все работают, отдаются на тренировках и это нас объединяет - у нас единый коллектив, в котором никто не перетягивает одеяло на себя.

Кобец вернулся в Черкасские Мавпы

О поражении во втором матче за Суперкубок

Мне показалось, что не хватало настрой на игру и после уверенной игры в Южном многие решили, что особо волноваться не надо. Перед домашним матчем с Химиком была небольшая халатность в раздевалке - сбились на какие-то индивидуальные действия. Как по мне, помешало именно это.

Кого считаете основным соперником команды в сезоне?

Главный соперник «Днепра» на пути к поставленным целям - это «Днепр». Многие из болельщиков любит шутить, говоря, что мы не проиграем командам, а проигрываем самим себе. Рано пока называть лидеров, ведь мы знаем, что клубы еще будут комплектоваться. Но сейчас я бы выделил «Прометей», «Киев-Баскет» и «Запорожья».

БК Запорожье провел пресс-конференцию

Конечно, чемпионат стал сильнее - мы даже Максима Корниенко вернули с заработков домой, Иссуфу Санон вернули. Как по мне, баскетбольная кризис уже понемногу отпускает я надеюсь, что совсем скоро баскетбол вернется на уровень, который был в Украине к военному конфликту.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, Суперлига, БК Днепр, ФБУ, Кирилл Фесенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте
02 Роналду пропустит церемонию The Best FIFA Awards-2019
03 Роналду - о победе Месси в номинации лучшего игрока 2019 года
04 Украинский хавбек Ман Сити Зинченко пожаловался на Фернандиньо
05 Свитолина рассказала, когда вернется на теннисный корт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь