Скачать
Четверг, 26.09.2019
Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
Определилась соперница Ястремской в 1/4 финала турнира в Ухане
Определилась соперница Ястремской в 1/4 финала турнира в Ухане
Аталанта с Малиновским обыграла Рому
Аталанта с Малиновским обыграла Рому
Александр Усик оценил Тайрона Спонга (Видео)
Александр Усик оценил Тайрона Спонга (Видео)

Украинец из чемпионата Испании: Бургос - команда сыгранная и разносторонняя

Украинец из чемпионата Испании: Бургос - команда сыгранная и разносторонняя
10:11 Сегодня Телеграф Трибуна https://fbu.ua/news/vyacheslav-bobrov-rozpoviv-pro-gru-proti-burgosa-ti-silni-storoni-supernika-kiv-basketa-v-lizi-chempioniv

Новости спорта:Игрок испанской Фуэнлабрады Вячеслав Бобров похвалил соперника Киев-Баскета в ЛЧ Бургос.

Форвард испанской Фуэнлабрады Вячеслав Бобров в стартовом матче нового сезона Лиги ACB сыграл против Бургоса, с которым Киев-Баскет проведет 2 матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Можно сказать, что они пытались играть агрессивно, а мы, в свою очередь, пытались удержать их в лоупосте. Перед матчем мы просматривали видео и отмечали, что они очень много играют в лоупосте с Кларком и Хускичем. Хускич, кстати, повредил голеностоп, и я не знаю, сыграет ли он против Киева.

Вчера он покинул площадку уже после игры со льдом на ноге и сыграл не так много. В основном играл Лима. У Бургоса также очень хорошие маленькие игроки, они быстрые, атакуют, провоцируют много мелких фолов. Команда, в целом, неплохая, есть очень хорошие исполнители, в частности, Макфаден, Фитипальди, Лима, который часто не ставит заслоны, а пытается проваливаться к кольцу. У них хорошая ротация, любят играть от пик-н-ролла.

Багатскис рассказал, что ожидает во встречи с Бургосом

Также любят проваливаться не до конца, а делать шорт-ролл, и разбрасывать мяч по дуге. То, что мы видели по видео, это то, что они очень хорошо реализуют трехочковые.

Они хорошо чувствуют друг друга на площадке, несмотря на то, что у них не все были в ротации на предсезонных играх из-за выступления на чемпионате мира. А так команда сыгранная, и для них эта победа была важна – они обыграли нас и почувствовали уверенность перед матчем с Киев-Баскетом, – сказал Бобров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Чемпионов, ФБУ, Новости баскетбола, Вячеслав Бобров, Киев-Баскет, БК Бургос, Киев-баскет - Бургос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
02 Мариуполь - Динамо: обзор матча (Видео)
03 Рома 0:2 Аталанта: события матча (Фото, Видео)
04 Боец ММА "задушила" соперницу за 10 секунд (Видео)
05 Плишкова: Я не уверена на счет Ястремской
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь