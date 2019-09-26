Украинец из чемпионата Испании: Бургос - команда сыгранная и разносторонняя

Новости спорта:Игрок испанской Фуэнлабрады Вячеслав Бобров похвалил соперника Киев-Баскета в ЛЧ Бургос.

Форвард испанской Фуэнлабрады Вячеслав Бобров в стартовом матче нового сезона Лиги ACB сыграл против Бургоса, с которым Киев-Баскет проведет 2 матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Можно сказать, что они пытались играть агрессивно, а мы, в свою очередь, пытались удержать их в лоупосте. Перед матчем мы просматривали видео и отмечали, что они очень много играют в лоупосте с Кларком и Хускичем. Хускич, кстати, повредил голеностоп, и я не знаю, сыграет ли он против Киева.

Вчера он покинул площадку уже после игры со льдом на ноге и сыграл не так много. В основном играл Лима. У Бургоса также очень хорошие маленькие игроки, они быстрые, атакуют, провоцируют много мелких фолов. Команда, в целом, неплохая, есть очень хорошие исполнители, в частности, Макфаден, Фитипальди, Лима, который часто не ставит заслоны, а пытается проваливаться к кольцу. У них хорошая ротация, любят играть от пик-н-ролла.

Также любят проваливаться не до конца, а делать шорт-ролл, и разбрасывать мяч по дуге. То, что мы видели по видео, это то, что они очень хорошо реализуют трехочковые.

Они хорошо чувствуют друг друга на площадке, несмотря на то, что у них не все были в ротации на предсезонных играх из-за выступления на чемпионате мира. А так команда сыгранная, и для них эта победа была важна – они обыграли нас и почувствовали уверенность перед матчем с Киев-Баскетом, – сказал Бобров.