Киев-Баскет проиграл Бургосу в отборе Лиги чемпионов ФИБА

Новости спорта:Киевский баскетбольный клуб Киев-Баскет потерпел домашнее поражение от испанского Бургоса в первом матче второго квалификационного этапа Лиги чемпионов ФИБА.

Счет в игре 83:86 (23:21, 18:20, 15:20, 27:25).

За первую половину встречи команды продемонстрировали абсолютное равенство в игре под щитами, при практически равной реализации логичным стал и равный итог первой половины - 41:41, сообщает Федерация баскетбола Украины.

После перерыва испанцы попытались добавить в агрессии. Кардинального перелома в ГРУ это не прибавило, и заставило хозяев все игровое время третьей четверти догонять. Поэтому перед заключительной 10-минуткой "Бургос" имел 5 очков преимущества.

В конце поединка преимущество гостей уже четко обозначилась. Наставник киевлян Айнарс Багатскис попытался в тайм-ауте внести коррективы. И остановить продвижение испанцев не удалось. Когда же разница возросла до 14 очков очень вовремя издалека забили Петров и Шеферд. Испанцы вынуждены были брать тайм-аут.

Хозяева в дальнейшем на кураже еще сократили отставание. Опять из-за дуги забросил Шеферд. А в заключительной атаке поединка Хилл потерял возможность установить равновесие.

Так все решится в ответном поединке, который состоится 29 сентября в Испании.