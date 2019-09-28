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Леброн Джеймс назвал главного победителя межсезонья в НБА

Леброн Джеймс назвал главного победителя межсезонья в НБА
07:37 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Леброн Джеймс считает, что главным победителем лета можно считать Стейпл-Ценрт, арену баскетбольных Лейкерс и Клипперс.

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс подвел некоторые итоги межсезонья.

"Все говорят о главном победителе лета. На самом деле это «Стэйплс центр». Если вы любите баскетбол, то в один вечер приходите на игру «Лейкерс», а на следующий день – на «Клипперс».

Это было отличное лето для меня. Провел много времени с семьей и друзьями, снялся в фильме, получил возможность много работать над своей игрой.

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Мне нравится то, что делает НБА. Мы продолжаем оставаться лучшим видом спорта в мире. Лига в отличном положении. Адам Сильвер проделал невероятную работу.

Я наслаждался баскетболом, смотрел все матчи минувшего плей-офф. Не пропустил ни одной игры. Смотрел абсолютно все», – заявил Джеймс.

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НБА, Леброн Джеймс, Лейкерс, Клипперс, Новости баскетбола.
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