Сборные Украины отправились на чемпионат мира по баскетболу 3х3

Новости спорта:30 сентября мужская и женская сборные Украины по баскетболу 3х3 среди игроков до 23 лет (U-23) отправились на чемпионат мира.

Соревнования стартуют 2 октября в китайском Ланжоу, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В состав мужской сборной Украины U-23 вошли: Евгений Балабан, Антон Мусиенко, Никита Руслов, Иван Ткаченко. Главный тренер Тимур Арабаджи.

Команда начнет выступления на чемпионате 2 октября матчем против Кыргызстана. Соперниками украинцев в группе С также стали команды Катара, Бразилии и Италии.

В состав женской сборной Украины U-23 вошли: Елена Бойко, Вероника Любинец, Наталья Цюбик, Виктория Кондусь. Главный тренер Денис Спиридонов.

Выступления в Китае команда начнет 2 октября матчем с француженками. Также в группе D сразятся сборные Японии, Италии и Туркменистана.