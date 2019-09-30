Скачать
Понедельник, 30.09.2019
Медальный зачет ЧМ-2019 по легкой атлетике: 3-й день
Медальный зачет ЧМ-2019 по легкой атлетике: 3-й день
Шахтер отправился в Милан на матч Лиги чемпионов (список игроков)
Шахтер отправился в Милан на матч Лиги чемпионов (список игроков)
Свитолина поднялась на 8-е место в чемпионской гонке WTA
Свитолина поднялась на 8-е место в чемпионской гонке WTA
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России

Сборные Украины отправились на чемпионат мира по баскетболу 3х3

Сборные Украины отправились на чемпионат мира по баскетболу 3х3
13:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:30 сентября мужская и женская сборные Украины по баскетболу 3х3 среди игроков до 23 лет (U-23) отправились на чемпионат мира.

Соревнования стартуют 2 октября в китайском Ланжоу, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В состав мужской сборной Украины U-23 вошли: Евгений Балабан, Антон Мусиенко, Никита Руслов, Иван Ткаченко. Главный тренер Тимур Арабаджи.

Команда начнет выступления на чемпионате 2 октября матчем против Кыргызстана. Соперниками украинцев в группе С также стали команды Катара, Бразилии и Италии.

Киев-Баскет может оказаться в одной группе с Днепром в еврокубках

В состав женской сборной Украины U-23 вошли: Елена Бойко, Вероника Любинец, Наталья Цюбик, Виктория Кондусь. Главный тренер Денис Спиридонов.

Выступления в Китае команда начнет 2 октября матчем с француженками. Также в группе D сразятся сборные Японии, Италии и Туркменистана.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Баскетбол, НБА, Баскетбол 3х3.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Этот матч войдет в историю футбола: команда забила 56 голов
02 Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
03 Официально: Манчестер Юнайтед уволил тренера
04 Беседин прокомментировал скандальный пенальти в ворота Днепра-1 (Видео)
05 Головкин назвал своего самого главного соперника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь