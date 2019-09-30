Сборные Украины отправились на чемпионат мира по баскетболу 3х3

Соревнования стартуют 2 октября в китайском Ланжоу, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.
В состав мужской сборной Украины U-23 вошли: Евгений Балабан, Антон Мусиенко, Никита Руслов, Иван Ткаченко. Главный тренер Тимур Арабаджи.
Команда начнет выступления на чемпионате 2 октября матчем против Кыргызстана. Соперниками украинцев в группе С также стали команды Катара, Бразилии и Италии.
В состав женской сборной Украины U-23 вошли: Елена Бойко, Вероника Любинец, Наталья Цюбик, Виктория Кондусь. Главный тренер Денис Спиридонов.
Выступления в Китае команда начнет 2 октября матчем с француженками. Также в группе D сразятся сборные Японии, Италии и Туркменистана.