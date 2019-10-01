Киев-Баскет подписал звездного украинца

Новости спорта:Киев- Баскет усилился Богданом Близнюком и расстался с легионером.

Киев-Баскет усилился украинским игроком Богданом Близнюк. 24-летний игрок родился в Луцке, но уже в 7-летнем возрасте переехал в США, где и начал заниматься баскетболом.

Минувшим летом он выпустился из университета Восточного Вашенгтона, где был настоящим лидером и признавался даже лучшим игроком конференции Биг скай.

Прошлый год стал для него первым в профессиональной карьере. Его клубом была израильская Бней-Герцилия, где он набирал 6,5 очков, делал 2,7 подборов и 1,4 передачи. Стоит отметить, что на счету Богдана четыре официальных матча за сборную Украину, все они были проведены в рамках отбора к ЧМ-2019.

Кроме этого, киевский клуб распрощался с американцем Андре Джексоном. Форвард успел сыграть четыре игры в квалификации ЛЧ, где не впечатлил статистикой: 3,3 очков и 2,8 подборов.