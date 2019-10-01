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Алексей Лень: Хочу стать ещё более сильным центровым

Алексей Лень: Хочу стать ещё более сильным центровым
09:34 Сегодня Телеграф basket.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Накауне старта сезона в НБА, Алексей Лень дал интервью на медиа-дне своей команды.

Украинский центровой Атланта Хоукс Алексея Лэнь выступил на медиа-дне команды и поделился ожиданиями от сезона НБА 2019/20.

- Ты проведишь второй год в Атланте, в составе которой у тебя есть стабильная роль. Какие ощущения?

- Я с большим энтузиазмом начинаю новый сезон. Я чувствую себя более комфортно. Я уже знаю свою роль, наладил коммуникацию с тренером. Тренер сказал мне делать то же, что и в прошлом сезоне, но с некоторыми дополнениями. Развитие моей игры похоже на строительные блоки, которые складываются в одну конструкцию.

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- Ты солидно развил свою игру в прошлом сезоне. Что собираешься добавить в своей арсенал в этом году?

- В прошлом сезоне я работал над трехочковым броском. Я собираюсь улучшать этот аспект игры. Моя цель на сезон - покорить отметку 40% реализации трехочковых.

Кроме того, я работаю над ведением мяча. Я хочу более комфортно ощущать себя по время дриблинга. Я хочу стать еще более ярковыраженным "растягивающим" пятым номером. Если ты умеешь бросать, то должен также хорошо контролировать мяч. Я хочу добавить в свой арсенал качественное ведение мяча.

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- В команде очень много молодых игроков. Как ты на это смотришь?

- В прошлом сезоне у нас тоже была достаточно молодая команда. Молодые игроки дают команде энергию. Тренер хочет, чтобы мы играли в быстром темпе, так что молодежь нам в этом очень поможет.

Лидерские качества обеспечит Винс Картер, который оказал большое влияние на раздевалку в прошлом сезоне. Его слушают все партнеры по команде, он авторитетный наставник. Думаю, что у нас хорошее сочетание опыта и молодости.

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- Молодость поможет команде играть в быстрый баскетбол, как хочет тренер?

- Я считаю, что молодость - хорошо для командной химии. Мы можем наладить лучшие взаимоотношения, потому что игроки молодые. Тренер действительно хочет, чтобы мы играли в быстрый баскетбол и делились мячом.

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Сборная Украины, НБА, Атланта, Алексей Лэнь, Новости баскетола.
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