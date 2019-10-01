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МБК Николаев подписал американского центрового

МБК Николаев подписал американского центрового
11:02 Сегодня Телеграф basket.com.ua Фото: ФБУ

Новости спорта:Американец Кервин Бристол уже в четвертый раз вернется в украинскую Суперлигу.

МБК Николаев объявил о подписании еще одного легионера – американского центрового Кервина Бристола (208 см, 102 кг).

Бристол уже выступал за николаевцев в сезоне 2013/2014, более того 31-летний бигмен также играл в Украине за БИПУ (2016) и Будивельник (2017/2018). По итогам своего первого вояжа в Украину американец был признан лучшим игроком защитниного плана в Суперлиге, а также стал лучшим подбирающим чемпионата.

Минувший сезон Бристол провел в составе Лондон Лайонс, в составе которых за 23 минуты за матч набирал 6.5 очка, делал 7.0 подбора и 1.7 блок-шота за матч в Британской баскетбольной лиге (BBL).

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Центровой уже прибыл в расположение клуба и готовится с командой к первому матчу сезона, который “корабелы проведут” 4 октября на выезде против Запорожья.

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Суперлига, МБК Николаев, ФБУ, Новости баскетбола, Кервин Бристол.
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