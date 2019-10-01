Багатскис: Близнюк сразу же согласился перейти к нам

Новости спорта:Главный тренер Киев-Баскета рассказал, как проходили переговоры с Богданом Близнюком.

Главный тренер Киев-Баскета Айнарс Багатскис рассказал об усилении команды легким форвардом Богданом Близнюком.

"С Богданом я общался летом из-за сборной и по поводу Киев-Баскета. Связался с его агентом, но тогда Богдан еще был связан контрактом. Летом не было возможности его подписать, а это был один из моих приоритетов - подписать Близнюка и для клуба, и для сборной.

Сейчас, когда ситуация изменилась, я снова пообщался с его агентом и Богдан сразу же согласился", - цитирует Багатскиса сайт Федерации баскетбола Украины.

"Получив положительный ответ от него я уже думаю, что в первой официальной игре Суперлиги (домашняя игра против Прометея состоится 6 октября) Богдан сможет дебютировать. Ожидаю его с нетерпением. Как по мне это хорошее усиление для клуба. Это наш игрок, украинский, и важно, чтобы он заиграл на максимальном уровне, на котором он может сыграть, и это важно для сборной тоже".