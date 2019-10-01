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Днепр полетел в Беларусь на матч Кубка ФИБА

Днепр полетел в Беларусь на матч Кубка ФИБА
16:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Фейсбук

Новости спорта:Днепр полетел на первый матч квалификации Кубка ФИБА.

Баскетбольный клуб Днепр отправился в Беларусь, где встретится с местным вице-чемпионом в борьбе за путевку в групповой этап Кубка ФИБА. 

К слову, Днепр в этом сезоне уже провел два официальных матчах, по итогам которых выиграл Суперкубок Украины.  В клубе травм нет, так что можно ожидать от украинской команды только победы. Матч-ответ пройдет 9 октября в Днепре.

Победитель этой пары выйдет в группу F, где сыграет с Киев-Баскетом, Цмоки-Минском и болгарским Левски. 

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В прошлом сезоне Днепр участвовал в групповом этапе этого еврокубка, но сумел добыть лишь одну победу в шести матчах и занял последнее место в своем квартете. 

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Суперлига, БК Днепр, ФБУ, Новости баскетбола, Кубок ФИБА, БК Борисфен.
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