Днепр полетел в Беларусь на матч Кубка ФИБА

Новости спорта:Днепр полетел на первый матч квалификации Кубка ФИБА.

Баскетбольный клуб Днепр отправился в Беларусь, где встретится с местным вице-чемпионом в борьбе за путевку в групповой этап Кубка ФИБА.

К слову, Днепр в этом сезоне уже провел два официальных матчах, по итогам которых выиграл Суперкубок Украины. В клубе травм нет, так что можно ожидать от украинской команды только победы. Матч-ответ пройдет 9 октября в Днепре.

Победитель этой пары выйдет в группу F, где сыграет с Киев-Баскетом, Цмоки-Минском и болгарским Левски.

В прошлом сезоне Днепр участвовал в групповом этапе этого еврокубка, но сумел добыть лишь одну победу в шести матчах и занял последнее место в своем квартете.