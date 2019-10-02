Украина вырвала победу у Катара и вышла в лидеры группы на ЧМ по баскетболу 3х3

Новости спорта:Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 одержала волевую победу над Катаром и вышла в лидеры группы на чемпионате мира среди игроков до 23 лет (U-23).

Сегодня мужская сборная Украины U-23 по баскетболу 3х3 выиграла свой второй матч группового раунда на чемпионате мира, который начался в китайском городе Луаньчжоу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Во второй игре турнира подопечные Тимура Арабаджи победили сборную Катара со счетом 15:13. Двумя сверхважными двоочковими попаданиями в конце матча отличился Антон Мусиенко, который стал самым результативным игроком матча с 8 баллами в активе.

Ранее сегодня украинцы победили команду Кыргызстана - 22:9. Такиим образом, после двух матчей мужская сборная Украины имеет 2 победы и первое место в группе.

Следующие матчи украинские баскетболисты сыграют 4 октября против Бразилии и Италии.