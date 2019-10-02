Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)

Новости спорта:Жан Беленюк выиграл чемпионат мира-2019 по греко-римской борьбе и заслуженно получил признание от НОК Украины.

Подводя итоги спортивного сентября Национальный олимпийский комитет Украины назвал лучшего спортсмена месяца. Им стал борец греко-римского стиля Жан Беленюк. Лучшим тренером прошлого месяца признан старший тренер сборной Украины по греко-римской борьбе - Владимир Шацких.

На чемпионате мира по борьбе-2019 в Нур-Султане (Казахстан) Жан вернул себе пальму первенства в весовой категории до 87 кг. Кроме того, победа на ЧМ-2019 позволила украинскому борцу пробиться на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут в 2020 году.

Для Беленюка текущий год проходит весьма успешно. Он завоевал "золото" на чемпионате Европы в Бухаресте, а также стал победителем вторых Европейских игр, которые прошли в Минске. По итогам парламентских выборов-2019 Жан Беленюк стал народным депутатом Украины от партии "Слуга народа".

"Золотая" битва Жана Беленюка на чемпионате мира по борьбе:

Отметим, награду лучшего спортсмена месяца Беленюк получил в третий раз в карьере. До этого НОК отмечал борца в апреле 2014 года и сентябре 2015 года.