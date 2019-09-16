Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе

Новости спорта:Жан Беленюк после прошлогоднего серебра сумел взять золото в этом году.

Беленюк на пути к финалу прошел мексиканца Альфонсо Лейву (5:1), хорвата Ивана Хуклека (7:1), белоруса Михаила Стадуба (3:1) и немца Денниса Кудлу (2:1).

За золото чемпионата мира в категории до 87 кг украинец сражался с чемпионом Европы-2017 и двукратным призером чемпионатов мира венгром Виктором Лёринцем.

Оба финалиста поочередно не использовали свои шансы в партере. При счете 1:1 Беленюк за счет активной работы в стойке заработал еще один балл.

Жану оставалось «убить» оставшиеся секунды, с чем он великолепно справился. 2:1 – и Беленюк увозит из Нур-Султана медаль золотого достоинства.

Жан Беленюк стал двукратным чемпионом мира. В 2015 году в Лас-Вегасе новоиспеченный народный депутат завоевал золото в категории до 85 кг.