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Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе

Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе
16:43 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Жан Беленюк после прошлогоднего серебра сумел взять золото в этом году.

Беленюк на пути к финалу прошел мексиканца Альфонсо Лейву (5:1), хорвата Ивана Хуклека (7:1), белоруса Михаила Стадуба (3:1) и немца Денниса Кудлу (2:1).

За золото чемпионата мира в категории до 87 кг украинец сражался с чемпионом Европы-2017 и двукратным призером чемпионатов мира венгром Виктором Лёринцем.

Оба финалиста поочередно не использовали свои шансы в партере. При счете 1:1 Беленюк за счет активной работы в стойке заработал еще один балл.

Украинец забил гол в чемпионате Польши

Жану оставалось «убить» оставшиеся секунды, с чем он великолепно справился. 2:1 – и Беленюк увозит из Нур-Султана медаль золотого достоинства.

Жан Беленюк стал двукратным чемпионом мира. В 2015 году в Лас-Вегасе новоиспеченный народный депутат завоевал золото в категории до 85 кг.

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Чемпионат мира, Вольная борьба, Греко-римская борьба, Жан Беленюк.
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