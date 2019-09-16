Украинец забросил шайбу в чемпионате Польши

Новости спорта:Украинский форвард Никита Буценко забил гол в чемпионате Польше

Украинский нападающий польского Заглембе Никита Буценко отметился победной шайбой в первом матче нового сезона в Польской хоккейной лиге.

Новый Тарг – Заглембе 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

0:1 – Козловски (Саламон – мен.) – 18:59,

0:2 – Стокласа – мен. – 25:46,

1:2 – Дзюбински (Виелкевич) – 37:32,

1:3 – Буценко (Стокласа, Подсядло) – 53:34,

2:3 – Сулка (Ароусва, Петтерссон) – 58:48,

Вратари: Одробны – Раджиевски.

Украинец забросил в ворота Нового Тарга на 54-й минуте выездного матча и сделал счет 3:1 в пользу своей команды.

Чуть больше чем за минуту до конца основного времени хозяева одну шайбу отыграли, но спастись не смогли.

Примечательно, что две первые свои шайбы в этом матче Зеглембе забросил в меньшинстве.