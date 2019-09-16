Украинец забросил шайбу в чемпионате Польши

Украинский нападающий польского Заглембе Никита Буценко отметился победной шайбой в первом матче нового сезона в Польской хоккейной лиге.
Новый Тарг – Заглембе 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
0:1 – Козловски (Саламон – мен.) – 18:59,
0:2 – Стокласа – мен. – 25:46,
1:2 – Дзюбински (Виелкевич) – 37:32,
1:3 – Буценко (Стокласа, Подсядло) – 53:34,
2:3 – Сулка (Ароусва, Петтерссон) – 58:48,
Вратари: Одробны – Раджиевски.
Украинец забросил в ворота Нового Тарга на 54-й минуте выездного матча и сделал счет 3:1 в пользу своей команды.
Чуть больше чем за минуту до конца основного времени хозяева одну шайбу отыграли, но спастись не смогли.
Примечательно, что две первые свои шайбы в этом матче Зеглембе забросил в меньшинстве.