Российского хоккеиста обвиняют в мошенничестве на сумму 800 тысяч долларов

Новости спорта:Бывшему игроку КХЛ грозит тюремное заключение.

Правоохранительные органы задержали бывшего игрока клубов КХЛ Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму 800 тысяч долларов. Хоккеист находился в федеральном розыске, ему заочно было предъявлено обвинение.

По данным следствия, Мусатов совершил преступление в начале 2018 года. Действуя в составе организованной группы, «во исполнение преступного умысла» он встретился в центре Москвы с занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка бизнесменом «с целью обсуждения дальнейшего сотрудничества, совершения сделок с криптовалютой биткоин и инвестициями».

В свою очередь адвокат обвиняемого Александр Карабанов сообщил, что вину в инкриминируемом преступлении Игорь Мусатов не признает.

Последним клубом 31-летнего хоккеиста был «Слован». Ранее он выступал за такие команды, как «Нефтехимик», «Спартак», «Атлант», «Салават Юлаев», «Локомотив», «Авангард» и «Витязь».