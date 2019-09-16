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Российского хоккеиста обвиняют в мошенничестве на сумму 800 тысяч долларов

Российского хоккеиста обвиняют в мошенничестве на сумму 800 тысяч долларов
11:50 Сегодня Телеграф Сайт УХЛ Фото: Фейсбук

Новости спорта:Бывшему игроку КХЛ грозит тюремное заключение.

Правоохранительные органы задержали бывшего игрока клубов КХЛ Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму 800 тысяч долларов. Хоккеист находился в федеральном розыске, ему заочно было предъявлено обвинение.

По данным следствия, Мусатов совершил преступление в начале 2018 года. Действуя в составе организованной группы, «во исполнение преступного умысла» он встретился в центре Москвы с занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка бизнесменом «с целью обсуждения дальнейшего сотрудничества, совершения сделок с криптовалютой биткоин и инвестициями».

В свою очередь адвокат обвиняемого Александр Карабанов сообщил, что вину в инкриминируемом преступлении Игорь Мусатов не признает.

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Последним клубом 31-летнего хоккеиста был «Слован». Ранее он выступал за такие команды, как «Нефтехимик», «Спартак», «Атлант», «Салават Юлаев», «Локомотив», «Авангард» и «Витязь».

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Слован, КХЛ, Новости хоккея, УХЛ, Игорь Мусатов.
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