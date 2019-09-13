Чемпионат мира по хоккею-2020 U-20 пройдет в Украине (Видео)

Новости спорта:Федерация хоккея Украины презентовала чемпионат мира-2020 U-20, который пройдет в Киеве в декабре.

Пресс-конференция по случаю чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет в дивизионе ІВ состоялась 12 сентября на НСК “Олимпийский”. Об этом сообщает пресс-служба ФХУ.

До турнира, который будет проходить в столичном Дворце Спорта 12 - 18 декабря, осталось ровно 4 месяца.

“Уже третий раз подряд нам доверили проведение чемпионата мира. И для Федерации хоккея Украины, и для меня лично - это большая честь, ведь это доказательство того, что мы удачно справлялись со своей работой на прошлых чемпионатах”, - отметил президент ФХУ Анатолий Брезвин.

Председатель оргкомитета по вопросам проведения чемпионата мира Георгий Зубко представил присутствующим логотип предстоящих соревнований. Центральным его элементом стал лист каштана – символ столицы Украины. Символ турнира презентовали оригинально, он был замороженным в большой глыбе льда.

Видео с места события:

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