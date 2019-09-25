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"Пока непросто": Жан Беленюк - о новой роли (Видео)
19:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Жан Беленюк рассказал, как ему удается совмещать спорт с политикой.

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, серебряный призер Олимпийских игр и депутат Украины Жан Беленюк рассказал, как ему удается совмещать спорт с политикой.

Жан Беленюк в интервью телеканалу XSPORT, в частности, рассказал, что во время чемпионата мира приходилось проводить тренировки между заседаниями Верховной Рады, а также назвал свою главную цель - Олимпийские игры.

“Если говорить о совмещении работы в Верховной Раде с тренировками, то пока непросто. Было такое, что у нас в день было утреннее и вечернее заседание, а у меня на носу чемпионат. Мне пришлось тренироваться между заседаниями. Но заседания у нас не каждый день, поэтому в дальнейшем я смогу совмещать спорт и политику. Тем более, дальше будет проще, поскольку высокая загруженность Рады пройдет.

Также хочется сказать, что моя основная цель - Олимпийские игры. Если мне придется выбирать между Радой и Играми, то я однозначно выберу Игры, и все мои коллеги это знают”, - сказал Беленюк.

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Напомним, вчера первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк (фракция “Слуги народа”), открывая круглый стол "Национальные спортивные федерации Украины и Верховная Рада Украины: формирование новой государственной политики в развитии физической культуры и спорта", подчеркнул, что Комитет открыт для всех предложений, имеющих целью реформирование спортивной отрасли.

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Верховная Рада, Жан Беленюк.
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