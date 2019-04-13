Беленюк - чемпион Европы по греко-римской борьбе 2019

28-летний украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк стал в субботу чемпионом Европы в столице Румынии.
В финальной схватке киевлянин в весовой категории до 87 кг победил на ковре бухарестского спорткомплекса Polyvalent Hall азербайджанца Ислама Аббасова (5:1).
На пути к решающему поединку украинец одолел Иоанна Гуклека из Хорватии (6:1), венгра Эрика Сильвашши (3:1) и литовца Ейвидаса Станкевичюса (5:1).
Это уже третье континентальное "золото" Беленюка в карьере.
После победы Беленюк взял флаг Украины и исполнил гопак.
BELENIUK (RUS) takes gold at 87kg and how about that celebration!! #uww #wrestling pic.twitter.com/bkY0DBvF1s
— United World Wrestling (@wrestling) 13 апреля 2019 г.
Напомним, ранее титулы чемпионок Европы в Бухаресте завоевали украинки Оксана Ливач (50 кг), Ирина Гусяк (55 кг) и Алла Черкасова (68 кг) и Алина Стадник-Махиня (72). Бронзовыми призерами Евро-2019 стали наши борцы вольного стиля Василий Шуптар (65 кг) и Александр Хоцяновский (125 кг).