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Беленюк - чемпион Европы по греко-римской борьбе 2019

Беленюк - чемпион Европы по греко-римской борьбе 2019
20:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Жан Беленюк выиграл для Украины "золото" чемпионата Европы по борьбе в Бухаресте.

28-летний украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк стал в субботу чемпионом Европы в столице Румынии.

В финальной схватке киевлянин в весовой категории до 87 кг победил на ковре бухарестского спорткомплекса Polyvalent Hall азербайджанца Ислама Аббасова (5:1).

На пути к решающему поединку украинец одолел Иоанна Гуклека из Хорватии (6:1), венгра Эрика Сильвашши (3:1) и литовца Ейвидаса Станкевичюса (5:1).

Это уже третье континентальное "золото" Беленюка в карьере.

После победы Беленюк взял флаг Украины и исполнил гопак.

Напомним, ранее титулы чемпионок Европы в Бухаресте завоевали украинки Оксана Ливач (50 кг), Ирина Гусяк (55 кг) и Алла Черкасова (68 кг) и Алина Стадник-Махиня (72). Бронзовыми призерами Евро-2019 стали наши борцы вольного стиля Василий Шуптар (65 кг) и Александр Хоцяновский (125 кг).

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Все по теме:

Чемпионат Европы, Греко-римская борьба, Борьба, Жан Беленюк, Альманах-2019.
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