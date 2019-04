Беленюк - чемпион Европы по греко-римской борьбе 2019

28-летний украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк стал в субботу чемпионом Европы в столице Румынии.

В финальной схватке киевлянин в весовой категории до 87 кг победил на ковре бухарестского спорткомплекса Polyvalent Hall азербайджанца Ислама Аббасова (5:1).

На пути к решающему поединку украинец одолел Иоанна Гуклека из Хорватии (6:1), венгра Эрика Сильвашши (3:1) и литовца Ейвидаса Станкевичюса (5:1).

Это уже третье континентальное "золото" Беленюка в карьере.

После победы Беленюк взял флаг Украины и исполнил гопак.

BELENIUK (RUS) takes gold at 87kg and how about that celebration!! #uww #wrestling pic.twitter.com/bkY0DBvF1s

— United World Wrestling (@wrestling) 13 апреля 2019 г.