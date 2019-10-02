Днепр уверенно обыграл Борисфен в Кубке ФИБА

Баскетбольный клуб Днепр сегодня, 2 октября, стартовал в квалификации Кубка ФИБА.
Его соперником был вице-чемпион Беларуси могилевский Борисфен.
Украинцы с самого начала игры показали, что наша лига сильнее уровнем. Уже после первой половины стало ясно, что хозяевам не удастся избежать разгрома.
Борисфен (Беларусь) – Днепр (Украина) – 76:101 (24:27, 17:29, 14:22, 21:23)
Борисфен: Джонсон 20, Эдуэй 17, Дуду 11
Днепр: Корниенко 15 + 17 подборов, Шундель 13, Закурдаев 13
Украинский клуб вышел победителем в каждой четверти игры. Оформив себе перед домашним матчем комфортные +25.
Матч-ответ состоится через неделю, 9 октября.