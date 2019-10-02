Днепр уверенно обыграл Борисфен в Кубке ФИБА

Новости спорта:БК Днепр фактически гарантировал себе место в групповом раунде Кубка ФИБА

Баскетбольный клуб Днепр сегодня, 2 октября, стартовал в квалификации Кубка ФИБА.

Его соперником был вице-чемпион Беларуси могилевский Борисфен.

Украинцы с самого начала игры показали, что наша лига сильнее уровнем. Уже после первой половины стало ясно, что хозяевам не удастся избежать разгрома.

Борисфен (Беларусь) – Днепр (Украина) – 76:101 (24:27, 17:29, 14:22, 21:23)

Борисфен: Джонсон 20, Эдуэй 17, Дуду 11

Днепр: Корниенко 15 + 17 подборов, Шундель 13, Закурдаев 13

Украинский клуб вышел победителем в каждой четверти игры. Оформив себе перед домашним матчем комфортные +25.

Матч-ответ состоится через неделю, 9 октября.