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Днепр уверенно обыграл Борисфен в Кубке ФИБА

Днепр уверенно обыграл Борисфен в Кубке ФИБА
21:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: БК Днепр

Новости спорта:БК Днепр фактически гарантировал себе место в групповом раунде Кубка ФИБА

Баскетбольный клуб Днепр сегодня, 2 октября, стартовал в квалификации Кубка ФИБА.

Его соперником был вице-чемпион Беларуси могилевский Борисфен. 

Украинцы с самого начала игры показали, что наша лига сильнее уровнем. Уже после первой половины стало ясно, что хозяевам не удастся избежать разгрома.

Борисфен (Беларусь) – Днепр (Украина) – 76:101 (24:27, 17:29, 14:22, 21:23)

Борисфен: Джонсон 20, Эдуэй 17, Дуду 11

Днепр: Корниенко 15 + 17 подборов, Шундель 13, Закурдаев 13

Украинский клуб вышел победителем в каждой четверти игры. Оформив себе перед домашним матчем комфортные +25.

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Матч-ответ состоится через неделю, 9 октября.

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Суперлига, БК Днепр, ФБУ, Новости баскетбола, Кубок ФИБА, Борисфен.
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