Украинец стал самым результативным в матче Еврокубка

Новости спорта:Украинский центровой Уникахи стал лучшим в составе андалусийцев, чем помог одолеть Будучность.

В первом туре Еврокубка испанская Уникаха принимала черногорскую Будучность.

Испанцы провалили первую четверть, проиграв её в минус семь. Но уже во втором периоде все перевернулось с ног на голову, на перерыв хозяева ушли с результатом в +6.

В третьей и четвертой десятиминутке игроки Будучности пытались догнать, но хозяева уверенно держали дистанцию и сумели выиграть больше, чем в 10 очков.

Уникаха - Будучность 83:70 (18:25, 30:17, 19:17, 16:11)

Лучшим в составе обеих команд стал Владимир Герун, украинский центровой отметился 19 очками, собрал 2 подбора, отдал 3 передачи, 2 раза заблокировал броски соперников.