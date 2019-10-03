Звездный Леонард провел первую тренировку за Клипперс

Новости спорта:Звездный новичок, вероятно, пропустит два следующих предсезонных матча команды.

Форвард Лос-Анджелес Клипперс Кавай Леонард провел первую тренировку с новой командой без ограничений, сообщает ESPN.

Тем не менее, тренерский штаб Дока Риверса может поберечь звездного новичка в предсезонных матчах на Гаваях, которые команда проведет в течение следующей недели.

Точно известно, что Клипперс не будут торопиться с введением в игру своего второго звездного новичка Пола Джорджа из-за перенесенных им операций на плечах.

Напомним, что минувшим летом Леонард подписал 3-летний контракт с Клипперс в статусе чемпиона Ассоциации и лучшего баскетболиста финальной серии.

Официальный сезон для Клипперс стартует первым матчем регулярного чемпионата против соседей из Лейкерс в ночь на 23 октября.